Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дороги, ведущие к больницам, отремонтируют в Комсомольске

В списке — два участка.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре в 2024 году пройдет ремонт дорог, по которым местные жители добираются к медицинским учреждениям города. Работы запланированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в плане — два таких участка, сообщает правительство Хабаровского края.

Одна из запланированных улиц — Дикопольцева, которая ведет к Комсомольскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и стоматологической поликлинике. Кроме того, по пути здесь можно встретить один из городских скверов и три детских сада — №№ 79, 102 и 133.

Улицу Ленинградскую тоже ждет ремонт. По ней можно добраться до пятой детской поликлиники, школ №№ 4, 8 и 24, детского сада № 80, парка, дворца культуры Авиастроителей, а также сквера нефтяников и «Сказочного городка».

Ремонт начнется во второй половине апреля. Здесь уложат новый асфальт, выровняют основание и частично поменяют бордюр.