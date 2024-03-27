Дороги, ведущие к больницам, отремонтируют в Комсомольске

Одна из запланированных улиц — Дикопольцева, которая ведет к Комсомольскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и стоматологической поликлинике. Кроме того, по пути здесь можно встретить один из городских скверов и три детских сада — №№ 79, 102 и 133.