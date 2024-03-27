Дороги, ведущие к больницам, отремонтируют в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре в 2024 году пройдет ремонт дорог, по которым местные жители добираются к медицинским учреждениям города. Работы запланированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в плане — два таких участка, сообщает правительство Хабаровского края.
Одна из запланированных улиц — Дикопольцева, которая ведет к Комсомольскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и стоматологической поликлинике. Кроме того, по пути здесь можно встретить один из городских скверов и три детских сада — №№ 79, 102 и 133.
Улицу Ленинградскую тоже ждет ремонт. По ней можно добраться до пятой детской поликлиники, школ №№ 4, 8 и 24, детского сада № 80, парка, дворца культуры Авиастроителей, а также сквера нефтяников и «Сказочного городка».
Ремонт начнется во второй половине апреля. Здесь уложат новый асфальт, выровняют основание и частично поменяют бордюр.