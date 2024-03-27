Хабаровский край по итогам 2023 года вошёл в ТОП-5 России по росту инвестиций

В ТОП-5 краёв и областей с максимальным ростом объёмов инвестиций в 2023 году вошёл Хабаровский край, который лишь немного уступил в списке лидеров Тверской, Амурской и Калининградской областям. Эксперты отмечают, что в целом по стране рост финансовых вложений в бизнес составил 9,8%, что выше, чем за 12 предыдущих месяцев — тогда было 6,7%. Исследователи заявили, что основным катализатором роста показателя стали государственные инфраструктурные проекты и отрасли, где активно идут процессы импортозамещения. Напомним, в начале года глава правительства Хабаровского края в большом интервью корреспондентам телеканала «Губерния» поделился своими ожиданиями и планами на предстоящие 12 месяцев. Михаил Дегтярев пообщался с журналистами после визита в регион президента России Владимира Владимировича Путина. Губернатор отметил, что в 2024 году он ждёт сертификации двигателя ПД-8 для лайнера «Суперджет-100» и старт серийного выпуска импортозамещенных лайнеров на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.





Намечен ввод в эксплуатацию новых производств и объектов, в их числе Малмыжский горно-обогатительный комбинат и Тихоокеанская железная дорога из Якутии к охотоморскому побережью в Хабаровском крае, связывающая угольные месторождения с новым морским портом. Строительство Амурского оловянного металлургического комбината, старт работ по проектам Мастер-планов социально-экономического развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре — всё это обязательно скажется на показателе роста инвестиций в 2024 году.



Благодаря обширным рабочим связям на федеральном уровне и тесным контактам с руководителями профильных министерств и госкорпораций, Михаил Дегтярев смог привлечь в Хабаровский край крупные инвестиции. Причем, это не разовый успех, а кропотливая ежедневная системная работа, что отчетливо доказывает успешная позитивная динамика по объёмам привлекаемых инвестиций год от года.