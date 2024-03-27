Топливо для северных районов Хабаровского края начнут доставлять в апреле

В этом году планируется доставить около 36 тыс. тонн жидкого и твердого топлива в отдаленные районы, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В рамках «северного завоза» будут сохранены существующие механизмы выбора поставщиков и логистические схемы поставок грузов. В соответствии с законом расширяется перечень грузов, доставка которых в северные районы подвергается особому контролю. В этом году ресурсами для обогорева следующей зимой планируется обеспечить 51,6 тысяч человек.
«Сроки доставки контролируются органами краевой власти в зависимости от поставленных перед ними целей. Также увеличивается период планирования. Теперь требуется прогнозировать поставки не только на текущий год, но и на два следующих года», — рассказали в правительстве края.
Северный завоз в 2024 году стартует в начале апреля. Контроль поставок топлива будет вести региональное минЖКХ.