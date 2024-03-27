Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топливо для северных районов Хабаровского края начнут доставлять в апреле

В Хабаровском крае готовятся к проведению «северного завоза».

В этом году планируется доставить около 36 тыс. тонн жидкого и твердого топлива в отдаленные районы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

​В рамках «северного завоза» будут сохранены существующие механизмы выбора поставщиков и логистические схемы поставок грузов. В соответствии с законом расширяется перечень грузов, доставка которых в северные районы подвергается особому контролю. В этом году ресурсами для обогорева следующей зимой планируется обеспечить 51,6 тысяч человек.

«Сроки доставки контролируются органами краевой власти в зависимости от поставленных перед ними целей. Также увеличивается период планирования. Теперь требуется прогнозировать поставки не только на текущий год, но и на два следующих года», — рассказали в правительстве края.

Северный завоз в 2024 году стартует в начале апреля. Контроль поставок топлива будет вести региональное минЖКХ.

топливо