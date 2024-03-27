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Изготовителя алтайских грибов проверят после случаев ботулизма в Иркутске

Два жителя Приангарья заразились ботулизмом после употребления маринованных грибов.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Иркутской области

Два жителя Иркутской области заразились ботулизмом. Это заболевание, которое поражает центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. Причиной такой опасной болезни стали маринованные грибы, которые сибиряки купили в магазине. Изготовили продукт в Алтайском крае. А пострадавших жителей Приангарья госпитализировали.

Роспотребнадзор Алтайского края тщательно следит за ситуацией. А накануне начал эпидемиологическое расследование.

— Проводится эпидемиологическое расследование в отношении поставщиков и изготовителя с отбором проб продукции на содержание ботулотоксина, микробиологические и санитарно-химические показатели, — говорят в региональном Роспотребнадзоре.

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