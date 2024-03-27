Изготовителя алтайских грибов проверят после случаев ботулизма в Иркутске

Два жителя Иркутской области заразились ботулизмом. Это заболевание, которое поражает центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. Причиной такой опасной болезни стали маринованные грибы, которые сибиряки купили в магазине. Изготовили продукт в Алтайском крае. А пострадавших жителей Приангарья госпитализировали.