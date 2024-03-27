В Хабаровском крае обсудили работу по снижению административного давления на бизнес

В Хабаровском крае продолжается работа по снижению административного давления на бизнес. В рамках национальной реформы контрольно-надзорной деятельности в регионе уменьшается число проверок, а количество профилактических мероприятий растет. Итоги проделанной работы обсудили на заседании проектной группы правительства края по управлению инвестиционным климатом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как сообщила и.о. заместителя председателя правительства края — министра экономического развития края Валентина Филоненко, по итогам Нацрейтинга 2023 бизнес Хабаровского края отметил кратное снижение количества контрольно-надзорных мероприятий в год — с 1,63 до 0,78 единиц. По этому показателю среди субъектов ДФО край занимает 2 место. Доля профилактических мероприятий составила 74,73%. По сравнению с 2022 годом доля предупреждений от общего числа наказаний увеличилась в 1,8 раза.
— Сегодня мы максимально уходим в профилактические визиты и риск-ориентированный подход. Сегодня нет проверок, которые можно организовать без согласования прокуратуры. Есть официальные данные по стране и по нашему региону: из 100 проверок, инициированных контрольно-надзорными органами, прокуратура пропускает всего лишь 20−30%. Такие меры — лучшая поддержка бизнеса, — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.
О переформатировании работы органов контрольно-надзорного блока рассказал начальник главного контрольного управления губернатора и правительства края Дмитрий Туровцев. Сейчас в основе контрольно-надзорной деятельности — профилактика и риск-ориентированный подход. Это наглядно видно на примере статистических данных по всем уровням контроля (надзора)". Так, за последние 2 года количество контрольно-надзорных мероприятий сократилось в 4 раза на уровне федерального контроля, в 1,8 раза на уровне регионального, на 16,3% на уровне муниципального контроля. При этом, количество профилактических мероприятий, наоборот, существенно возросло: в 7,5 раза — федеральный контроль, в 2,2 раза — региональный контроль, в 6,8 раза — муниципальный контроль.
Особое внимание правительство края уделяет информированию предпринимательского сообщества в целях разъяснения обязательных требований. Так, в 2023 году по линии координации контрольно-надзорной деятельности проведено 9 информационных встреч с бизнесом. Такие мероприятия получили положительный отклик и с учетом ранее наработанного опыта продолжатся. Однако в 2024 году вектор будет смещен на проведение обучающих семинаров по недопущению нарушений закона.
Опытом взаимодействия с органами контрольно-надзорной деятельности поделились и представители краевого бизнеса.
— Мы являемся свидетелями того, что идет снижение давления. В наше предпринимательское объединение входят и инсталляторы систем безопасности, и проектные организации. То есть возникающие вопросы у них мы можем оперативно решать, например, с управлением надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Хабаровском краю. В целом, та риторика, которая поменялась, и открытость профильного ведомства в части ответа на наши вопросы — это удобно и помогает нам достигать желаемого результата в более короткие сроки, — рассказал заместитель директора по стратегическому развитию ООО «КОМЭН», председатель ассоциации «Союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности» Антон Пинжаков.
— Налоговые органы заметно повернулись лицом к бизнесу. Изменилось общение. Хочется привести в пример 2023 год, когда с введением единого налогового счета — проблемного вопроса для бизнеса — налоговые службы очень оперативно работали, отвечали на звонки, на письма, проводили телефонные консультации. Помимо вебинаров, семинаров, обучений — постоянно есть уведомления о новшествах — только успевай читать и применять. Конечно, остаются проблемы — например, в коммуникации, но видно, что работа в нужном направлении проводится, — отметила аттестованный налоговый консультант, член общественного совета при УФНС края, председатель комитета по налогам межрегионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Надежда Коржук.
Напомним, результаты реализации административной реформы в крае в 2023 году бизнес оценит в ходе уже начавшейся опросной кампании Национального рейтинга инвестиционного климата. Его итоги будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.