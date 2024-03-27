В Хабаровском крае обсудили работу по снижению административного давления на бизнес

— Мы являемся свидетелями того, что идет снижение давления. В наше предпринимательское объединение входят и инсталляторы систем безопасности, и проектные организации. То есть возникающие вопросы у них мы можем оперативно решать, например, с управлением надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Хабаровском краю. В целом, та риторика, которая поменялась, и открытость профильного ведомства в части ответа на наши вопросы — это удобно и помогает нам достигать желаемого результата в более короткие сроки, — рассказал заместитель директора по стратегическому развитию ООО «КОМЭН», председатель ассоциации «Союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности» Антон Пинжаков.