В Перми ввели запрет на мерцающие вывески

Запрет на мерцающие вывески ввели в Перми, сообщили в мэрии города.
«Это вызвано необходимостью снизить световое загрязнение окружающей архитектурной среды. Ранее пермяки жаловались, что такие вывески мешают отдыхать. Ещё одна цель — повысить уровень безопасности дорожного движения. Новые требования вступят в силу с 1 апреля 2024 года», — рассказали в администрации Перми.
Такое решение 26 марта приняли депутаты гордумы. При этом владельцам вывесок дадут три месяца на то, чтоб они привели конструкции в соответствие с новыми правилами.
Ранее perm.aif.ru писал, что по решению депутатов гордумы электросамокаты на территории общего пользования теперь можно будет размещать только на велопарковках. Это правило не касается центра Перми и 38 улиц в других районах. Там парковать электросамокаты запретили вовсе.