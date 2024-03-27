В Перми ввели запрет на мерцающие вывески

Ранее perm.aif.ru писал, что по решению депутатов гордумы электросамокаты на территории общего пользования теперь можно будет размещать только на велопарковках. Это правило не касается центра Перми и 38 улиц в других районах. Там парковать электросамокаты запретили вовсе.