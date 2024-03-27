Авиакомпанию «S7 Airlines» вновь оштрафовали из-за превышения числа пассажиров

— Установлено, что в ноябре 2023 года двум пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Красноярск, отказано в реализации воздушной перевозки в связи с превышением количества пассажиров, ожидаемых к перевозке, над количеством мест на борту воздушного судна, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.