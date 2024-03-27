Авиакомпанию «S7 Airlines» вновь оштрафовали из-за превышения числа пассажиров

— Установлено, что в ноябре 2023 года двум пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Красноярск, отказано в реализации воздушной перевозки в связи с превышением количества пассажиров, ожидаемых к перевозке, над количеством мест на борту воздушного судна, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Генеральному директору авиакомпании было внесено представление об устранении нарушений закона. Пассажиры были доставлены в пункт назначения, им была предоставлена компенсация за нарушение условий перевозки в размере 2,5 тысяч рублей каждому.
Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно). Перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Следует напомнить, что ранее «S7 Airlines» уже привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения.
Ранее «Прецедент» сообщал, что губернатор Травников подписал постановление о весеннем призыве в Новосибирской области. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области заметно выросла заболеваемость коклюшем. Читайте также: уехавшую из России новосибирского депутата Наталью Пинус могут лишить полномочий.
Егор САФРОНОВ.