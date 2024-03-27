Новосибирской области выделили 24,5 млрд рублей на развитие науки

Новосибирская область в прошлом году получила 24,5 млрд рублей на научно-технологическое развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.
Данные средства были выделены в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Их использовали на реализацию таких проектов, как СКИФ в Кольцово, новый кампус НГУ
В этом году власти разрабатывают проект комплексной государственной программы по научно-технологическому развитию региона. Она включит в себя все все инструменты поддержки ученых.
Напомним, в Новосибирске завершают строительного первой очереди кампуса НГУ.