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Новосибирской области выделили 24,5 млрд рублей на развитие науки

Деньги направили на флагманские проекты региона.

Источник: Freepik

Новосибирская область в прошлом году получила 24,5 млрд рублей на научно-технологическое развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.

Данные средства были выделены в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Их использовали на реализацию таких проектов, как СКИФ в Кольцово, новый кампус НГУ и т. п.

В этом году власти разрабатывают проект комплексной государственной программы по научно-технологическому развитию региона. Она включит в себя все все инструменты поддержки ученых.

Напомним, в Новосибирске завершают строительного первой очереди кампуса НГУ.

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