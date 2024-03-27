В Хабаровске будут производить больше «живого» хлеба

Микропредприятие производит «живой» хлеб из зерен зеленой гречихи. Рецепт был получен буквально путем проб и ошибок, технологи была разработана предпринимателем Евгенией. В хлебе нет искусственных примесей и добавок. Продукция вскоре нашла своего потребителя, теперь есть потребность расширить производство. Поэтому предприниматель решилась на заем.