В Хабаровске будут производить больше «живого» хлеба

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, микропредприятие получило льготный заем в краевом фонде поддержки малого предпринимательства. Поддержку оказывают в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря ему можно получить до пяти миллионов рублей.
Микропредприятие производит «живой» хлеб из зерен зеленой гречихи. Рецепт был получен буквально путем проб и ошибок, технологи была разработана предпринимателем Евгенией. В хлебе нет искусственных примесей и добавок. Продукция вскоре нашла своего потребителя, теперь есть потребность расширить производство. Поэтому предприниматель решилась на заем.
В краевом фонде поддержки малого предпринимательства было получено три миллиона рублей. Деньги были направлены на покупку холодильного и расстоечного шкафов, пароконвектомата и другого оборудования. Часть денег потрачена на аренду и покупку сырья. Это позволило нарастить выпуск и расширить ассортимент.