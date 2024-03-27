Потребителей двух районов столицы сегодня оставят без газа на восемь часов

В Чиланзарском районе без топлива останутся кварталы 7, 8, 9, 10, 16 и Ц, а также махалли «Заргоргон», «Фидокор», «Навбахор», «Катта Навбахор», «Котарма», «Наккошлик», «Ботирма», «Лутфий», «Октепа сохил буйи», «1-Катартал», «Нафосат», «Диёр», «Катартал», «Чопонота», «Богзор», «Октепа».
Всего отключение затронет более 13,8 тысячи квартир в многоэтажках, 1,8 тысячи частных домов и 68 оптовых потребителей.
В Учтепинском районе от газоснабжения отключат махалли «Тепа Кургон», «Кургонтепа», «Кухна Чопонота», «Богобат», «Богистан», «Бирлик», «Найман», «Гузар», кварталы 11, 12, 13, 14, 15 — всего 7,3 тысячи квартир и 76 оптовых клиентов.
Газоснабжение будет приостановлено с 10:00 до 18:00. Его восстановят после завершения ремонтных работ.