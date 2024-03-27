Потребителей двух районов столицы сегодня оставят без газа на восемь часов

В Чиланзарском районе без топлива останутся кварталы 7, 8, 9, 10, 16 и Ц, а также махалли «Заргоргон», «Фидокор», «Навбахор», «Катта Навбахор», «Котарма», «Наккошлик», «Ботирма», «Лутфий», «Октепа сохил буйи», «1-Катартал», «Нафосат», «Диёр», «Катартал», «Чопонота», «Богзор», «Октепа».