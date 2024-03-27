Мэр Омска Шелест планирует установить в городе лифтовые парковки

«Есть вещи, которые в Омске пока не производят, а для города они могут быть крайне полезны. Так на заводе ОАО “Могилевлифтмаш”, помимо обычных лифтовых механизмов и конструкций, производятся автомобильные парковочные системы нескольких видов — наземного и подземного применения. Они легко монтируются, не занимают много места, обладают хорошим техническим ресурсом», — рассказал глава города в своём телеграм-канале.