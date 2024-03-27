Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска Шелест планирует установить в городе лифтовые парковки

Такое многоуровневое устройство легко монтируется и не занимает много места.

Источник: соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест во время рабочей поездки в Беларусь отметил необычное для нашего города устройство. Речь шла о лифтовых парковках.

«Есть вещи, которые в Омске пока не производят, а для города они могут быть крайне полезны. Так на заводе ОАО “Могилевлифтмаш”, помимо обычных лифтовых механизмов и конструкций, производятся автомобильные парковочные системы нескольких видов — наземного и подземного применения. Они легко монтируются, не занимают много места, обладают хорошим техническим ресурсом», — рассказал глава города в своём телеграм-канале.

Лифтовая парковка представляет собой многоуровневое устройство для автомобилей. Она довольно компактная. Сергей Шелест обменялся контактами с руководством завода и договорился о продолжении диалога.