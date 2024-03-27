В Иркутской области вводят соцнорму на электроэнергию

В Иркутской области могут установить дифференцированные тарифы на электроэнергию, которые предполагают введение социальной нормы потребления. Всё, что выше нормы, жители региона будут оплачивать в повышенном размере. Новые правила заработают с 1 июля 2024 года. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Самые низкие в стране
В Приангарье уже вводили дифференцированную плату за электроэнергию. С 1 января 1991 года решением Иркутского облисполкома энерготарифы повышались сверх государственного прейскуранта для всех потребителей, кроме населения, учреждений соцкультбыта, здравоохранения и предприятий пищепрома. Заодно снизили с четырёх до одной копейки за киловатт-час стоимость электроэнергии, отпускаемой для отопления индивидуальных жилых домов.
Когда Госкомцен СССР эти решения отменил, область подала на федеральное ведомство иск в Высший арбитражный суд РФ. И тот в феврале 1992-го принял сторону иркутян, постановив, что Комитет по ценам Минэкономики РФ должен нести ответственность за незаконное решение Госкомцен как его правопреемник.
Спустя 33 года иркутяне на федеральных чиновников в суд не подавали. 31 января 2024 года руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский подписал приказ: отменить решение Службы по тарифам Иркутской области, которая установила, как делала это и раньше, самые низкие в стране тарифы на электроэнергию для жителей Приангарья. Речь о 1,58 рубля за один киловатт-час при среднероссийском значении в 5 рублей.
По мнению ФАС, нехорошо в этой истории то, что низкие тарифы для населения поддерживаются за счёт высоких тарифов для бизнеса, который «переплатил» сверх допустимого предела 2 млрд рублей. Выхода из положения два. Первый — областной бюджет берёт эту переплату на себя, снимая её с бизнеса. Второй — регион вводит для населения дифференцированные тарифы. Какое бы решение ни было принято, а оно должно быть принято региональными властями до 1 мая, очевидно, что кому-то всё-таки придётся заплатить эти миллиарды. Кому?
Социальная норма на электроэнергию
«Дифференцированный тариф предусматривает введение социальной нормы потребления, — рассказывает академик, директор Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников. — Предполагается, что на 92% населения это не скажется, потому что они потребляют электроэнергию в пределах норматива. На него региональные власти и должны ориентироваться при установлении соцнормы. Остальные 8% — в первую очередь серые майнеры, отдельные умельцы сегодня потребляют электроэнергии как многоквартирные дома, согласно предложению вот они и будут платить соответственно».
Учёный считает, нелегальный майнинг необходимо законодательно запретить по ряду причин, в том числе по техническим, пожарным требованиям, условиям информационной безопасности.
«Мы живём в Сибири, энергетическая составляющая здесь для комфортной жизни больше, — отмечает руководитель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов. — Один живёт в бараке, всю зиму в обнимку с обогревателями, другой — через дорогу в тёплой комфортабельной квартире. Первый по дифтарифу заплатит больше, чем второй, при этом комфорт ему только снится. Введение дифференцированной ставки, на мой взгляд, отрицательно скажется и на потенциале развития бизнеса. Ещё один минус — жонглирование тарифами потребует администрирования, учёта, дополнительного персонала. А платить за это будет население».
КСТАТИ
Доля потребления населением электроэнергии в Иркутской области выросла почти в четыре раза за 30 лет — с 4 до 15%. Особенно сильный прирост наблюдается в последние годы.
Например, в 2023 году нелегальные майнеры, которые питаются от домашней, дачной, гаражной розетки и сидят на бытовом копеечном тарифе, «съели» около 200 мегаватт. Это в 7 раз больше, чем потребляет иркутский авиазавод. И это лишь прирост за один год. Будут и другие, если не наводить порядок в энергетическом царстве. Тарифами кражи не остановишь.