В Иркутской области вводят соцнорму на электроэнергию

«Мы живём в Сибири, энергетическая составляющая здесь для комфортной жизни больше, — отмечает руководитель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов. — Один живёт в бараке, всю зиму в обнимку с обогревателями, другой — через дорогу в тёплой комфортабельной квартире. Первый по дифтарифу заплатит больше, чем второй, при этом комфорт ему только снится. Введение дифференцированной ставки, на мой взгляд, отрицательно скажется и на потенциале развития бизнеса. Ещё один минус — жонглирование тарифами потребует администрирования, учёта, дополнительного персонала. А платить за это будет население».