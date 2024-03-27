Один из сервисов аренды электросамокатов в Перми готов работать в новых условиях

С учетом новых правил парковки электросамокатов в Перми готовы работать не все сервисы. Арендодатели считают, что горожане будут реже пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ), так как они перестанут быть удобными. На данный момент известно об одной компании, которая продолжит работу.
— В текущем виде ограничения позволяют нам продолжить работать, но существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города, — заявили представители компании «Юрент» в беседе с «Новым компаньоном».
В «Юрент» отметили, что более 60% пермяков используют электросамокаты не для развлечения и прогулок, а в качестве транспорта, чтобы добираться из одного пункта в другой. По мнению представителей компании, новые условия сделают эксплуатацию СИМ менее комфортной, так как пользователям придется искать специальные парковки.
По этой причине многие откажутся от СИМ и пересядут на городской транспорт, тем самым увеличив на него нагрузку. Возможен и другой вариант: люди станут чаще покупать индивидуальные самокаты, которые развивают большую скорость и вообще никак не контролируются правилами.
Напомним, ранее Депутаты гордумы поддержали принятие поправок в Правила благоустройства Перми. Теперь СИМ нужно оставлять в специализированных местах, а не парковать их на любом участке города, как было допустимо раньше.