Один из сервисов аренды электросамокатов в Перми готов работать в новых условиях

В «Юрент» отметили, что более 60% пермяков используют электросамокаты не для развлечения и прогулок, а в качестве транспорта, чтобы добираться из одного пункта в другой. По мнению представителей компании, новые условия сделают эксплуатацию СИМ менее комфортной, так как пользователям придется искать специальные парковки.