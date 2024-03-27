100 миллионов рублей направят на реализацию 133 инициатив свердловчан

Свердловское правительство распределило 100 миллионов рублей из бюджета региона на софинансирование проектов инициативного бюджетирования. По решению губернатора Евгения Куйвашева финансовую поддержку получат 133 инициативы, которые стали победителями конкурсного отбора.
Например, в Каменске-Уральском благоустроят Челябинскую площадь: обновят тротуары и освещение, установят скамейки и урны, проведут озеленение.
Уличные тренажеры появятся в Шалинском городском округе.
В Сухом Логе организуют новое общественное пространство «Территории здоровья».
Напомним, инициативное бюджетирование позволяет людям выдвигать проекты и получать на их реализацию до 2 миллионов рублей из областного бюджета.