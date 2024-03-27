Административное давление на бизнес снизилось в Хабаровском крае

— Сегодня мы максимально уходим в профилактические визиты и риск-ориентированный подход. Сегодня нет проверок, которые можно организовать без согласования прокуратуры. В нашем регионе из 100 проверок, инициированных контрольно-надзорными органами, прокуратура пропускает всего лишь 20−30%. Такие меры — лучшая поддержка бизнеса, — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Веретенников.