Административное давление на бизнес снизилось в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за 2023 год вдвое сократилось число проверок бизнеса. Это произошло благодаря национальной реформе контрольно-надзорной деятельности. Такой шаг значительно сократил административное давление на предпринимателей.
— Сегодня мы максимально уходим в профилактические визиты и риск-ориентированный подход. Сегодня нет проверок, которые можно организовать без согласования прокуратуры. В нашем регионе из 100 проверок, инициированных контрольно-надзорными органами, прокуратура пропускает всего лишь 20−30%. Такие меры — лучшая поддержка бизнеса, — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Веретенников.
Предприниматели положительно оценили и изменения в работе Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФНС. Общие итоги административной реформы за 2023 год озвучат на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в начале июня 2024 года.