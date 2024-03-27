Почему растут цены на коммунальные услуги

Цены на услуги водоотведения увеличились на 33,9% за год — больше, чем на любые другие коммунальные услуги. Это более чем в 2,5 превышает рост цен в целом по сектору услуг. Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным коммунальным услугам:
• рост цен на центральное отопление составил 30,9% за год;
• на холодную воду — 30,8%;
• на вывоз мусора — 30,7%;
• на горячую воду — 29,4%;
• на электроэнергию — 19,9%.
То есть рост в цене всех вышеперечисленных услуг в разы превышает показатель удорожания в среднем по сектору услуг.
Тем временем цены на услуги мобильной связи показали меньший рост, чем в среднем по сектору: на 12,4% за год.
Инвестиции необходимы для обновления основных средств, сокращения уровня износа и снижения риска аварий, а также для ввода в эксплуатацию новых мощностей. Напомним: с прошлого года действует государственный проект «Тариф в обмен на инвестиции», на основе которого коммунальщики поднимают цены.
За январь-декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в секторе электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования выросли на 56,3% за год, до 1,2 трлн тг. В свою очередь, в секторе водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов инвестиции в основной капитал увеличились на 23,6% за год, до 598,6 млрд тг. В первом случае рост инвестиций немного превышает динамику роста цен, а во втором случае ситуация обратная.
Тем временем инвестиции операторов связи по итогам января-декабря 2023 года увеличились более чем в 2,5 раза, до рекордных 451,7 млрд тг. То есть цены на услуги связи в 2023 году выросли всего на 12,4%, а инвестиции в секторе — в несколько раз.
К слову, инвестиции участников сектора связи на 99% состоят из собственных средств бизнеса, в то время как инвестиции в сфере коммунальных услуг включают в себя немалую долю бюджетных средств, то есть денег налогоплательщиков. Таким образом, казахстанцы платят за инвестиции в сектор коммунальных услуг не только через повышение тарифов, но и через налоги в госбюджет.
По итогам 2023 года в этой сфере было введено в эксплуатацию почти 440 тысяч новых основных средств. В целом за пять лет сумма инвестиций в секторе увеличилась почти в пять раз. Участники телеком-сектора страны в основном инвестируют в такие направления, как:
• замена старого оборудования;
• расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов;
• внедрение новых технологий;
• рационализация существующих услуг;
• рационализация материально-технического обеспечения;
• ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов.
Кроме того, в РК активно внедряют сеть пятого поколения 5G, которая также требует существенных вложений. Отметим: сектор связи является драйвером развития цифровизации и в целом экономики страны.
Вместе с ростом капвложений растёт и качество услуг. Так, к примеру, за год скорость мобильного интернета в Казахстане увеличилась на 50,8%, и этот показатель является самым высоким среди стран ЕАЭС и ЦА. Несмотря на это, цены на связь в РК — одни из самых низких в мире.
Кроме того, если рассматривать многолетнюю динамику, доля расходов на связь от всех расходов населения всегда была невелика, и даже наблюдается некоторое сокращение показателя, что и логично, если прочие услуги подорожали сильнее. В целом значение варьируется в узком диапазоне — всего 3,9%-3,1%.