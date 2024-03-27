Почему растут цены на коммунальные услуги

За январь-декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в секторе электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования выросли на 56,3% за год, до 1,2 трлн тг. В свою очередь, в секторе водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов инвестиции в основной капитал увеличились на 23,6% за год, до 598,6 млрд тг. В первом случае рост инвестиций немного превышает динамику роста цен, а во втором случае ситуация обратная.