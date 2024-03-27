С «Мясничего» Романа Гольдмана банк взыскал 30,4 млн рублей

С ООО ТД «Мясничий» Романа Гольдмана взыскана задолженность по кредитным договорам 30 428 849,86 ₽
Напомним, исковое заявление от ПАО Росбанк поступило в арбитражный суд. Между сторонами заключён договор возобновляемой кредитной линии. Банк предоставил Обществу три транша на 30 млн руб. В установленные сроки задолженность не была погашена.
26 марта было решено взыскать с «Мясничего» в пользу Росбанка 30 428 849,86 ₽ — 29 347 403,56 ₽ — долг, 514 682,39 ₽ — процент на просроченный долг, 566 763,91 ₽ — неустойки, 178 144 ₽ — судебные расходы по уплате госпошлины.
Добавим, что решение ещё не вступило в силу.