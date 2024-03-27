Переговоры с Узбекистаном по строительству АЭС идут «вполне успешно» — Росатом

Об этом заявил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров. Его слова приводит ТАСС.
При этом он отметил, что лучше пока не называть конкретных дат, чтобы потом никого не подгонять. Это очень важное решение и оно на ближайшие 100 лет задаст определенную ситуацию в Узбекистане.
«Поэтому лучше потратить какое-то дополнительное время, чтобы обсудить все нюансы, чем поторопиться или совершить какие-то ошибки. Но мы готовы в любое время приступить уже к конкретной реализации этого проекта».
Он добавил, что специалисты уже детально исследовали площадку, на которой предполагается строительство АЭС, определили самые оптимальные для Узбекистана технологические решения из разных стран мира. В частности, с учетом дефицита воды в Узбекистане проект доработан и предполагает использование венгерской технологии «сухой градильни».
То есть, это будет не только российский проект. По словам Комарова, в проекте узбекской АЭС смогут участвовать инженеры из компаний разных стран мира.
«Из Франции, из Южной Кореи, еще из других стран. Мы нашли очень много вариантов, откуда можно взять оборудование, как превратить его в по-настоящему международный проект».
Кроме того, на базе филиала МИФИ в Ташкенте продолжается подготовка специалистов для отрасли. А это, по словам эксперта, самое важное для реализации проекта.
Напомним также, что «Росатом» ведет переговоры о строительстве малых АЭС в Узбекистане.