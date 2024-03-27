В Омске отремонтируют дорогу на мосту у Телецентра, где машины пробивают колёса

«Улица Заозерная вошла в число дорог, подлежащих ремонту по программе “Безопасные качественные дороги” в текущем году. Мы передадим информацию дорожным службам об имеющихся повреждениях. В марте на Заозерной уже проводились аварийно-восстановительные работы на проблемных участках. После осмотра повреждений они будут проведены повторно», — ответили в городской администрации.