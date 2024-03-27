Газ проведут в частные дома Хабаровска

В Хабаровске продолжают строить газопровод в частном секторе. Уже в 2024 году к коммуникациям смогут подключиться жители сразу нескольких районов.
— Мероприятия выполняются в рамках региональной программы «Газификация ЖКХ, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022−2031 годы». Исполнителем является АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», — сказал главный специалист управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска Сергей Окороков.
В этом году сети построят в частном секторе в районе улиц Руднева, Александроской, Шелеста, Овощесовхоза, в поселке Березовка, а также в микрорайоне Красная речка.