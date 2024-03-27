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Газ проведут в частные дома Хабаровска

В 2024 году газификация затронет несколько районов города.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжают строить газопровод в частном секторе. Уже в 2024 году к коммуникациям смогут подключиться жители сразу нескольких районов.

— Мероприятия выполняются в рамках региональной программы «Газификация ЖКХ, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022−2031 годы». Исполнителем является АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», — сказал главный специалист управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска Сергей Окороков.

В этом году сети построят в частном секторе в районе улиц Руднева, Александроской, Шелеста, Овощесовхоза, в поселке Березовка, а также в микрорайоне Красная речка.