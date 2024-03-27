Следователи проверят жалобы на нарушение прав дольщиков ЖК в Ростове-на-Дону

— Граждане, многие из которых приобрели квартиры в жилом комплексе по ипотеке, теперь вынуждены одновременно оплачивать кредиты и арендовать жилье. В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах, а также о мерах по восстановлению прав дольщиков, — говорится в группе информационного центра СК России.