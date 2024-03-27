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В Узбекистане сократилось производство бензина, угля и нефти

За два месяца в республике произвели 241,1 тысяч тонн бензина, 118,5 тысяч тонн нефти и 659 тысяч тонн угля.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане сократилось производство бензина, угля и нефти. В январе-феврале текущего года в республике было произведено 241,1 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 22,8 тыс. тонн меньше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда объем произведенного за 2 месяца бензина составлял 263,9 тыс. тонн. Это следует из данных, опубликованных Агентством статистики.

Меньше в этом году произвели также угля и нефти по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В январе-феврале 2023 года показатели объема угля составляли 682 тонны, а нефти —127,3 тыс. тонн.

Однако в этом году почти вдвое увеличилось производство легковых автомобилей и автомобильных двигателей.

Объем производства отдельных видов промышленной продукции за два месяца 2024 года составил:

  • автомобильный бензин — 241,1 тыс. тн;
  • уголь — 659 тыс. тн;
  • нефть — 118,5 тыс. тн;
  • газовый конденсат — 214,7 тыс. тн;
  • автобусы — 61 ед.;
  • грузовые автомобили — 466 ед. (в 2023 г. — 350 ед.);
  • автомобильные двигатели — 41 518 шт. (в 2023 г. — 21 400 шт.);
  • легковые автомобили (кроме специальных легковых автомобилей) — 53 367 ед. (в 2023 г. — 23 949 ед.).

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