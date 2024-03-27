ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане сократилось производство бензина, угля и нефти. В январе-феврале текущего года в республике было произведено 241,1 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 22,8 тыс. тонн меньше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда объем произведенного за 2 месяца бензина составлял 263,9 тыс. тонн. Это следует из данных, опубликованных Агентством статистики.
Меньше в этом году произвели также угля и нефти по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В январе-феврале 2023 года показатели объема угля составляли 682 тонны, а нефти —127,3 тыс. тонн.
Однако в этом году почти вдвое увеличилось производство легковых автомобилей и автомобильных двигателей.
Объем производства отдельных видов промышленной продукции за два месяца 2024 года составил:
- автомобильный бензин — 241,1 тыс. тн;
- уголь — 659 тыс. тн;
- нефть — 118,5 тыс. тн;
- газовый конденсат — 214,7 тыс. тн;
- автобусы — 61 ед.;
- грузовые автомобили — 466 ед. (в 2023 г. — 350 ед.);
- автомобильные двигатели — 41 518 шт. (в 2023 г. — 21 400 шт.);
- легковые автомобили (кроме специальных легковых автомобилей) — 53 367 ед. (в 2023 г. — 23 949 ед.).