ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане сократилось производство бензина, угля и нефти. В январе-феврале текущего года в республике было произведено 241,1 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 22,8 тыс. тонн меньше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда объем произведенного за 2 месяца бензина составлял 263,9 тыс. тонн. Это следует из данных, опубликованных Агентством статистики.