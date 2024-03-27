Власти Воронежа для переселения из аварийного жилья закупят 54 квартиры за 230 млн рублей

В Воронеже в 2024 году продолжится работа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Власти планируют приобрести квартиры на общую сумму свыше 230 млн рублей. Об этом рассказал 27 марта в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.
Он отметил, что в предыдущие годы вопрос решался с опережением сроков, так будет продолжаться. Муниципалитет закупает жилье при поддержке областного правительства. На данный момент часть процедур на поставку жилья уже объявили, другие начнутся в ближайшее время.
Все торги планируют провести в этом году. 54 семьи смогут переехать в безопасное и комфортное жилье.