К лету в Крыму на 15% подорожает недвижимость

К лету 2024 года цены на крымскую недвижимость увеличатся на 15%. Об этом в интервью «Вести Крым» заявила специалист по недвижимости Надежда Буйлова.
Ряд экспертов прогнозировал снижение цен. В действительности же, как подчеркнула Буйлова, происходит устойчивый рост. По ее словам, за счет льготных ипотечных программ растет спрос на новое жилье. Дело в том, что покупка недвижимости становится более доступной для широкого круга покупателей.
Буйлова подчеркнула, что уже к лету цены на недвижимость в Крыму могут вырасти еще на 10−15%. Сейчас, по ее словам, квадратный метр в Симферополе стоит около 170 тысяч рублей. В домах этот показатель достигает 200 тысяч рублей. На южном берегу Крыма цены еще выше — до 350−400 тысяч рублей.
Чаще всего недвижимость на полуострове покупают сами крымчане, а также жители Кубани и Москвы. Приезжие предпочитают приобретать апартаменты на берегу моря.