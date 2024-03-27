К лету в Крыму на 15% подорожает недвижимость

Буйлова подчеркнула, что уже к лету цены на недвижимость в Крыму могут вырасти еще на 10−15%. Сейчас, по ее словам, квадратный метр в Симферополе стоит около 170 тысяч рублей. В домах этот показатель достигает 200 тысяч рублей. На южном берегу Крыма цены еще выше — до 350−400 тысяч рублей.