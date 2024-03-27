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Первый дом ЖК «На Дианова» в Омске одобрил Госстройнадзор

Госстройнадзор Омской области сделал два заявления по поводу первого построенного дома в ЖК «На Дианова» на одноименной улице в городе Омске на Левом берегу.

По данным надзорного органа, 22 марта 2024 года прошла итоговая проверка на только что законченном объекте.

«По результатам проверки специалистами Госстройнадзора нарушений требований проектной документации на объекте не выявлено», — сообщили в ведомстве.

В среду, 27 марта 2024 года, региональный Госстройнадзор заявил о выдаче 26 марта 2024 года заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Отметим, Общая площадь объекта — 10626,86 кв. м, количество этажей — 9, количество подземных этажей — 1, количество квартир — 192, в том числе 160 1-комнатных, 32 2-комнатных.

Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик Вита», подрядчиком — ООО «Строительная компания Альянс».

Учредителем «Виты» является предприниматель Сергей Синелобов, ему также принадлежит компания «Регион», которая занимается строительством жилья в Курганской области.

Упомянутый выше дом — первый в очереди строительства, рядом планируют возвести еще одну девятиэтажку. В июне 2023 года Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал ООО «Специализированный застройщик “Вита” разрешение на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома по улице Дианова в Кировском округе. Согласно проектной документации, застройщик возведёт дом на 96 квартир, из которых 48 — студии, 32 — однокомнатные, 16 — двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений в доме — 4072,48 кв. м.

недвижимость