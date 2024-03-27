Первый дом ЖК «На Дианова» в Омске одобрил Госстройнадзор

Упомянутый выше дом — первый в очереди строительства, рядом планируют возвести еще одну девятиэтажку. В июне 2023 года Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал ООО «Специализированный застройщик “Вита” разрешение на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома по улице Дианова в Кировском округе. Согласно проектной документации, застройщик возведёт дом на 96 квартир, из которых 48 — студии, 32 — однокомнатные, 16 — двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений в доме — 4072,48 кв. м.