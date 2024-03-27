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По 10 тысяч рублей выплатят фронтовикам в Волгоградской области к 9 Мая

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации региона.

Источник: Волгоградская правда

На единовременную выплату, приуроченную к 79-й годовщине Победы, могут рассчитывать участники и инвалиды войны, принимавшие непосредственное участие в сражениях 1941−1945 годов. Получатель должен постоянно проживать на территории региона — это ключевое условие предоставления меры поддержки.

В минувший год в стране отмечали 80-летие Сталинградской победы, Волгоградская область стала центром торжеств. Отметим, что многие фронтовики по-прежнему в строю и проявляют гражданскую инициативу.

Например, с подачи ветеранского сообщества Президент РФ поддержал предложение региона о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. По инициативе ветеранского сообщества в Волгоградской области заложена новая традиция присвоения почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» населенным пунктам, где был проявлен массовый героизм при отражении натиска фашистских захватчиков.

В настоящее время по поручению губернатора Андрея Бочарова проводится поэтапная подготовка к 80-летию Великой Победы, а также продолжается работа по увековечению памяти героев нашего Отечества.