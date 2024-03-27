По 10 тысяч рублей выплатят фронтовикам в Волгоградской области к 9 Мая

Например, с подачи ветеранского сообщества Президент РФ поддержал предложение региона о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. По инициативе ветеранского сообщества в Волгоградской области заложена новая традиция присвоения почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» населенным пунктам, где был проявлен массовый героизм при отражении натиска фашистских захватчиков.