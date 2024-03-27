В Казахстане блогеров заставили платить налоги за рекламу: как это работает

АЛМАТЫ, 27 мар — Sputnik. Измененные правила вступили в силу 2 марта. По ним любая онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе, должна быть промаркирована.
Корреспондент Sputnik Казахстан пообщалась с блогерами и агентствами, чтобы выяснить, как проходит их адаптация к нововведениям.
Как блогерам нужно маркировать рекламу
Правила маркировки онлайн-рекламы утверждены приказом министра культуры и информации Республики Казахстан и вступили в действие 2 марта 2024 года.
Они направлены на обеспечение прозрачности и защиты интересов потребителей в онлайн-среде.
Инфлюенсер (блогер) в соответствии с правилами считается пользователем онлайн-платформы, публикующим на онлайн-платформе информацию, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.
Рекламу нужно маркировать, если:
- инфлюенсер (блогер) является участником либо акционером рекламодателя или рекламораспространителя;
- инфлюенсер (блогер) получает эксклюзивные условия использования рекламируемых товаров, работ или услуг;
- контент содержит ссылки на товары, работы или услуги с акциями и (или) со сниженной ценой, а также ссылки на интернет-ресурсы, аккаунты рекламодателя или рекламораспространителя на онлайн-платформах.
Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из формулировок, активно использующихся в онлайн-среде — «реклама», «рекламный материал», «партнерский материал», «спонсорский материал», «на правах рекламы», «оплачено спонсором», «на правах PR».
Промаркированы должны быть онлайн-реклама, реклама в телерадиопрограммах и социальная реклама.
Что касается таргетированной онлайн-рекламы, то она маркируется самостоятельно в автоматическом режиме с использованием технических возможностей онлайн-платформы.
Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» был подписан главой государства 10 июля 2023 года.
Что блогеры думают о маркировке
Хотя с момента вступления правил прошло не больше месяца, многие крупные агентства и рекламодатели уже начали соблюдать их, потому что и ранее маркировали рекламу.
В агентстве ROI Group рассказали, что новые правила не привели к заметным изменениям в работе.
Например, в одной из соцсетей есть функция — совместный reels, который можно сделать с брендом. Также в ней предусмотрена пометка «спонсор публикации». Агентство пользуется этими функциями с клиентами уже больше года.
Известный телеведущий, медиа-продюсер и актер Азамат Ашимов заявил, что не заметил существенных изменений в своей работе после введения новых правил.
По его словам, ему не было необходимости обращаться к юристам, так как SMM-специалисты, ответственные за продвижение продукта, уже обладали необходимыми знаниями о маркировках при работе с инфлюенсерами, блогерами и другими известными личностями.
«Помогая друг другу, мы сообща выкладывали в социальные сети все, что касается рекламы продуктов».
По словам основателя и продюсера YOLO House Азата Халимова, их творческое объединение тиктокеров из Алматы ведет рекламное сотрудничество с компаниями через официальные договора. Он также утверждает, что выплаты происходят через ИП блогеров с соответствующим налогообложением.
«Наш энтертейнмент все делает через официальные договора с компаниями и выплаты идут через ИП блогеров с налогообложением. Думаю, проблем не будет, учитывая, что во время рекламы всегда идут негласные маркировки по поводу сотрудничества, через отметки и хэштеги. Зрители уже понимают, что это реклама», — сказал Азат Халимов.
Он отмечает, что маркировка — это больше технический момент в TikTok других сетей, где нужно будет добавлять функцию подтверждения того или иного бренда в отметке.
То есть YOLO House придерживается правил прозрачности в рекламной деятельности, как этого требуют по новым правилам в Казахстане, и стремится соблюдать их даже до их официального введения.
Повлияет ли маркировка на деятельность блогеров
По словам основателя самого популярного в мире русскоязычного TikTok дома — YOLO House, новые правила маркировки в рекламе на платформе TikTok, скорее всего, будут стимулировать блогеров к более творческому и креативному подходу к рекламным материалам.
«Маркировка, наверное, больше позволит разоблачать всякого рода курсы по обучению. Единственное, что это будет влиять на бартерную систему, где теперь тоже, возможно, будут нужны договора, а не устные договоренности», — добавил Азат Халимов.
Он считает, что блогеры YOLO House очень редко работают по бартеру, поэтому это их не сильно коснется.
«Я думаю, по коммерческой части это все нормальное явление, ничего сложного, просто маркировка будет, скажем так, прям помеченная», — сказал он.
Халимов выделяет, что важно будет учитывать новые правила во время политических кампаний, особенно в контексте призывов к голосованию за определенных кандидатов.
«Единственный другой момент — во время политических выборов или голосования все, кто просит проголосовать за кого-то, у них будет маркировка “реклама”, думаю, это будет уже интереснее», — подытожил он.
Нативная реклама VS прозрачность
Азамат Ашимов признается, что до введения правил об обязательной маркировке не всегда помечал всех своих партнеров и компании, с которыми сотрудничал, так как это было на усмотрение заказчика.
«С одной стороны, я поддерживаю компании, которые предпочитают преподносить свою рекламу в ненавязчивом нативном формате, чтобы она была естественной. Важно, чтобы реклама не давила на потенциальных покупателей».
При этом он отмечает, что поддерживает внедрение маркировок и меток, считая, что пришло время работать открыто в интересах потребителей, а также своего собственного имиджа как инфлюенсера, блогера и актера.
Такие принятые правила придают продукту некую серьезность и значимость, а также ответственность перед аудиторией, считает он.
«Для меня прежде всего важна моя репутация и тот продукт, который мне доверили. Я хочу полностью рассказать о продукте и говорить о нем от первого лица, потому что мнение моих подписчиков и фолловеров для меня имеет огромное значение», — добавил Азамат Ашимов.
Компании, с которыми он сотрудничает, поддержали идею введения правил маркировки, поэтому отказов с их стороны от маркировки не было. По словам Ашимова, рекламодатели понимают, что главное — честность и открытость инфлюенсеров со своими подписчиками. Такой подход приносит только пользу и укрепляет доверие аудитории к их бренду.