В Казахстане блогеров заставили платить налоги за рекламу: как это работает

Компании, с которыми он сотрудничает, поддержали идею введения правил маркировки, поэтому отказов с их стороны от маркировки не было. По словам Ашимова, рекламодатели понимают, что главное — честность и открытость инфлюенсеров со своими подписчиками. Такой подход приносит только пользу и укрепляет доверие аудитории к их бренду.