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В Ростовской области с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%

Ростовская область, 27 марта 2024. DON24.RU. В Ростовской области с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда. "В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%.

Источник: Don24.ru

Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год", — пояснили в ведомстве.

В минтруде напомнили, что получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.