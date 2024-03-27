Вагончик тронется, окно отвалится: Молдова рискует остаться без поездов — локомотивы и вагоны устарели

У ЖДМ также есть четыре вагона и старый поезд для перевозки пассажиров на внутренних маршрутах. Самым старым локомотивам в наследии ЖДМ около 50 лет. Максимальный срок службы локомотива составляет почти 25 лет, но инженеры компании всё еще пытаются продлить его жизнь. Большинство локомотивов произведено в бывшем СССР и лишь несколько — в Венгрии и Чехии. Всего в Молдове 56 локомотивов, 12 из которых были куплены несколько лет назад у Казахстана и находятся в безупречном состоянии. Остальные устарели и часто ломаются.