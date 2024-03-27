Вагончик тронется, окно отвалится: Молдова рискует остаться без поездов — локомотивы и вагоны устарели

Молдова рискует остаться без поездов, так как большинство локомотивов и вагонов устарели.
Из-за своего возраста более половины из них уже не допускаются к международным перевозкам и скоро будут отправлены на слом, сообщает Noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md.
Железнодорожные линии Молдовы также находятся в плачевном состоянии. Инфраструктура не восстанавливалась годами, и по этой причине в некоторых районах поезда движутся очень медленно.
Что касается двух курсирующих поездов, то они также часто ломаются. В отсутствие запасных частей сотрудникам госпредприятия «Железные дороги Молдовы» (CFM) приходится импровизировать.
По словам сотрудников столичного локомотивного депо, где обслуживаются модернизированные вагоны, машины, приобретенные в 2013 году, не отличаются высоким качеством, и им всё труднее поддерживать локомотивы в работоспособном состоянии.
По словам Павла Клипя, начальника технического отдела локомотивного депо Кишинева, существует ряд технических проблем. Более того, многие хорошие специалисты ушли из-за очень низкой зарплаты 4000 — 6000 леев в месяц. По его данным, в марте истек срок эксплуатации последних 14 молдавских пассажирских вагонов, допущенных к международным перевозкам.
«Несмотря на то, что вагонам уже более 40 лет, они по-прежнему курсируют по маршруту Кишинев-Бухарест. В этих вагонах был снят клип Trenulețul группы Zdob şi Zdub, которая вместе с оркестром братьев Адваховых представляла Молдову на “Евровидени −2022”, — сказал Павел Клипя.
Алексей Сырбу, заместитель начальника службы вагонов CFM, сообщил, что в марте в Кишинев прибыла группа специалистов из Украины, чтобы оценить состояние вагонов, в том числе состояние металла. Эти специалисты определяют, можно ли еще эксплуатировать вагоны.
У ЖДМ также есть четыре вагона и старый поезд для перевозки пассажиров на внутренних маршрутах. Самым старым локомотивам в наследии ЖДМ около 50 лет. Максимальный срок службы локомотива составляет почти 25 лет, но инженеры компании всё еще пытаются продлить его жизнь. Большинство локомотивов произведено в бывшем СССР и лишь несколько — в Венгрии и Чехии. Всего в Молдове 56 локомотивов, 12 из которых были куплены несколько лет назад у Казахстана и находятся в безупречном состоянии. Остальные устарели и часто ломаются.
По словам Юрия Пригузы, начальника локомотивного депо Кишинева, дизельные локомотивы и локомотивы внутреннего сгорания не ремонтировались с 2008 года. Он сказал, что если всё оставить как есть, то через несколько лет Молдова останется без техники.
Предприятие располагает почти 4500 грузовыми вагонами, из которых только около 2000 еще могут эксплуатироваться. Остальные находятся в ремонте или проходят технические испытания. Все они выведены из эксплуатации. С момента провозглашения независимости Молдова так и не провела капитальный ремонт своей железнодорожной инфраструктуры.
В настоящее время более половины из более чем 1700 километров железнодорожных путей Молдовы находятся в плачевном состоянии, и везде действуют ограничения скорости. В настоящее время на железнодорожном участке Тигина — Басарабяска — Джурджулешты ведутся работы по капитальному ремонту. Реконструкция 233-километрового участка осуществляется казахстанской компанией, а стоимость работ составляет 150 млн евро.
На севере Молдовы стартует очередной проект по восстановлению железнодорожной инфраструктуры. Власти ищут компанию для ремонта 128-километрового железнодорожного коридора Валчинец — Окница — Бельцы — Унгены — Кишинев — Кайнары. Работы обойдутся в 119 миллионов евро. Часть этих средств — заемные, а более 32 миллионов леев — гранты от внешних партнеров. Что касается железнодорожного парка, то здесь пока нет ни одного проекта. Центральные власти пытаются найти потенциальных иностранных инвесторов, которые помогут Молдове модернизировать железнодорожный сектор.