Какие квартиры в Минске покупают лучше всего и почем

Специалист обращает внимание, что границы ценового коридора колеблются от $1200 до $2 тыс. за метр. При этом на вторичном рынке средняя стоимость «квадрата» составляет $1411,54. А в разбивке по сегментам стоимость жилья выглядит так: бюджетный класс — $1150−1250, «комфорт» — $1400−1500+, «элит» — $1700 −2400+.
Рекордсменом по количеству сделок с жильем остается Октябрьский район — 62,05% всего числа продаж в Минске. Объясняется это успехом проекта «Минск-Мир». А наименьшее количество сделок с жильем фиксируется в Партизанском районе — всего 1,25%.
Самой большой популярностью у покупателей жилья пользуются однокомнатные квартиры метражом от 30 до 40 кв. м. Такую недвижимость покупают или в инвестиционных целях, или как первое жилье.
Высок спрос и на квартиры площадью от 55 до 75 кв. м. Меньше сделок заключается с жильем площадью более 90 кв. м.
По прогнозу Натальи Гурневич, на рынке столичного жилья не стоит ждать радикальных изменений в этом году. Ситуация в ближайшие месяцы будет повторять динамику последних кварталов 2023 года.
В прошлом году в Минске зарегистрировано 16,6 тыс. сделок купли-продажи квартир. Это на 6,4% больше, чем год назад.