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В Тверском районе Москвы началось строительство торгового центра

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Строительство торгового центра за счет инвестиционных средств началось в Центральном административном округе Москвы на Новослободской улице. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Источник: Reuters

«Торговый центр имеет сложную геометрическую форму за счет сдвига и изгиба частей здания. Светопрозрачное остекление фасадов придает зданию легкость, обеспечивая ему органичную интеграцию в архитектуру сложившейся застройки», — сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что на стройплощадке произведена расчистка территории, ведутся другие строительно-монтажные работы.

Отмечается, что в здании предусмотрено пять этажей, его общая площадь составит 9,5 тыс. кв. м. В центральной части здания будет расположен атриум, объединяющий все общественные пространства торгового центра по вертикали с первого по пятые этажи и обеспечивающий визуальную и пешеходную связь всех уровней. На первом этаже планируется размещение супермаркета с необходимыми технологическими и подсобными помещениями. Со второго по четвертые этажи будут расположены торговые залы и административные помещения, на пятом — ресторан. Предусмотрена подземная автостоянкой на 53 машино-места.

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строительство