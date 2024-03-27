В Омском горсовете утвердили обладателя звания «Меценат года — 2023»

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое состоялось 27 марта рассматривался вопрос о присвоении почётного звания «Меценат года — 2023».
«Сергей Шелест является основателем меценатства в городе Омске, в прошлом году мы ввели звание “Меценат года”, а в этом году звание присвоили компании “Стройбетон” и её руководителю Александру Сасину. Присвоение регалий состоится в торжественной обстановке», — отметил Владимир Корбут, председатель Омского горсовета.
За время существования проекта было подписано порядка 30 соглашений о меценатстве. А в прошлом году было утверждено и впервые присвоено почётное звание «Меценат года». Звание учреждёно, чтобы особо отметить тот значимый вклад в развитие города, который делают меценаты, помогая различным учреждениям. В прошлом году звание было присвоено Шамилу Шихмирзаеву, гендиректору ООО «Промстройкомплект-Сервис».
В этом году специальная комиссия под руководством заместителя мэра города Инны Елецкой предложила присвоить звание «Меценат года 2023» группе компаний «Стройбетон» в лице его генерального директора Александра Сасина. Компания взяла шефство над школой № 81, что в микрорайоне Кирпичный. За время сотрудничества школы и мецената были заменены окна, выполнен ремонт санузлов, капитально отремонтирован, а также оснащён мебелью и электроникой актовый зал.
«Проект “Меценат” динамично развивается. Присвоением почётного звания мы хотим выделить вклад меценатов. Комиссия работает в жёстких рамках, рассматривает ходатайство на присвоение звания “Меценат года” только единогласным решением, после чего депутаты Омского городского Совета утверждают это решение. И вот сегодня на заседании принято решение, что группа компаний “Стройбетон” в лице генерального директора Александра Сасина признаётся “Меценатом года — 2023”. Если говорить об объекте, то лучше увидеть, какой школа № 81 была до прихода мецената, и как она теперь выглядит», — рассказал Владимир Куприянов, заместитель мэра города Омска.
Он также отметил, что ГК «Стройбетон» продолжает работать со школой, соглашение будет действовать ещё в течение года. У мецената серьёзные планы сделать эту школу ещё лучше и ещё больше вложить в её материально-техническое обеспечение.
Решение о присвоении почётного звания «Меценат года — 2023» Александру Сасину депутатами Омского городского Совета было принято единогласно.