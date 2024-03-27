В Омском горсовете утвердили обладателя звания «Меценат года — 2023»

«Проект “Меценат” динамично развивается. Присвоением почётного звания мы хотим выделить вклад меценатов. Комиссия работает в жёстких рамках, рассматривает ходатайство на присвоение звания “Меценат года” только единогласным решением, после чего депутаты Омского городского Совета утверждают это решение. И вот сегодня на заседании принято решение, что группа компаний “Стройбетон” в лице генерального директора Александра Сасина признаётся “Меценатом года — 2023”. Если говорить об объекте, то лучше увидеть, какой школа № 81 была до прихода мецената, и как она теперь выглядит», — рассказал Владимир Куприянов, заместитель мэра города Омска.