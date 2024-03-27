Прокат электросамокатов запущен в 33 городских округах Подмосковья

Согласно новым правилам движения для СИМ, ездить по правому краю дороги можно водителям самокатов старше 14 лет и только в том случае, если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 км/ч; выезжать на дорогу можно при отсутствии велосипедной дорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним; необходимо спешиваться перед пешеходным переходом.