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Прокат электросамокатов запущен в 33 городских округах Подмосковья

На сегодняшний день прокат электросамокатов доступен в 33 городских округах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В Московской области стартует сезон кикшеринга — прокат электросамокатов уже доступен в 33 городских округах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в течение сезона сервисы проката заработают и в других округах.

Отмечается, что сервис кикшеринга работает в регионе пятый год подряд. За прошлый сезон в Подмосковье было зафиксировано 10 млн поездок.

В пресс-службе напомнили, что с 1 марта 2023 года изменились правила дорожного движения: появилась новая категория транспортных средств — СИМ (средства индивидуальной мобильности), куда вошли самокаты, а также были введены новые дорожные знаки.

Согласно новым правилам движения для СИМ, ездить по правому краю дороги можно водителям самокатов старше 14 лет и только в том случае, если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 км/ч; выезжать на дорогу можно при отсутствии велосипедной дорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним; необходимо спешиваться перед пешеходным переходом.

Минтранс Подмосковья призвал не использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в период ухудшения погодных условий: в снег, дождь, при отрицательных температурах.

Ранее сообщалось, что 26 марта сервисы кикшеринга возобновили работу и открыли новый летний сезон в Москве и Московской области.