Прокат электросамокатов запущен в 33 городских округах Подмосковья

«В Московской области стартует сезон кикшеринга — прокат электросамокатов уже доступен в 33 городских округах», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в течение сезона сервисы проката заработают и в других округах.
Отмечается, что сервис кикшеринга работает в регионе пятый год подряд. За прошлый сезон в Подмосковье было зафиксировано 10 млн поездок.
В пресс-службе напомнили, что с 1 марта 2023 года изменились правила дорожного движения: появилась новая категория транспортных средств — СИМ (средства индивидуальной мобильности), куда вошли самокаты, а также были введены новые дорожные знаки.
Согласно новым правилам движения для СИМ, ездить по правому краю дороги можно водителям самокатов старше 14 лет и только в том случае, если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 км/ч; выезжать на дорогу можно при отсутствии велосипедной дорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним; необходимо спешиваться перед пешеходным переходом.
Минтранс Подмосковья призвал не использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в период ухудшения погодных условий: в снег, дождь, при отрицательных температурах.
Ранее сообщалось, что 26 марта сервисы кикшеринга возобновили работу и открыли новый летний сезон в Москве и Московской области.