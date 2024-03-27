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Бастрыкин поручил разобраться в деле сироты, которую оставили без жилья в Воронежской области

Женщину признают потерпевшей.

Источник: Комсомольская правда

К руководителю СК России Александру Бастрыкину обратилась 30-летняя жительница Воронежской области. Она рассказала, что является сиротой и нуждается в предоставлении жилья. С 2012 года стоит на учете.

Суд в 2021 году распорядился выделить ей положенную по закону бесплатную квартиру. Однако решение исполнять чиновники не спешили.

Под угрозой исключения ее из очереди на жилье, она вынуждена была заключить с администрацией договор социального найма. Ей предоставили однокомнатную квартиру. Но она настолько маленькая, что сложно в ней ужиться с сыном.

В СУ СКР по региону рассказали, что возбуждено уголовное дело по поводу этого факта. В свою очередь глава СКР распорядился признать женщину потерпевшей и представить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

СК