Бастрыкин поручил разобраться в деле сироты, которую оставили без жилья в Воронежской области

К руководителю СК России Александру Бастрыкину обратилась 30-летняя жительница Воронежской области. Она рассказала, что является сиротой и нуждается в предоставлении жилья. С 2012 года стоит на учете.
Суд в 2021 году распорядился выделить ей положенную по закону бесплатную квартиру. Однако решение исполнять чиновники не спешили.
Под угрозой исключения ее из очереди на жилье, она вынуждена была заключить с администрацией договор социального найма. Ей предоставили однокомнатную квартиру. Но она настолько маленькая, что сложно в ней ужиться с сыном.
В СУ СКР по региону рассказали, что возбуждено уголовное дело по поводу этого факта. В свою очередь глава СКР распорядился признать женщину потерпевшей и представить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.