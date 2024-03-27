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Минстрой не повысил стоимость квадратного метра для Петербурга

Минстрой утвердил для регионов среднюю стоимость квадратного метра. В Москве квадратный метр стал дороже на пять тысяч рублей и составил 175,6 тысячи рублей, в Подмосковье он вырос со 146,6 до 154,7 тысячи рублей. Однако в Петербурге цена осталась прежней и составила 97,5, пишет «Парламентская газета».

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Утверждение стоимости квадратного метра жилья происходит два раза в год. Эти цифры используют для расчета социальных выплат при расселении ветхих и аварийных домов, а также для различных госпрограмм, включая жилищные субсидии и сертификаты.

Минстрой производит расчет по новой методике, которая основана на данных Росстата о средней стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках за предыдущий квартал. Цифру делят пополам, чтобы получить среднюю стоимость. Ранее в расчет брались такие нюансы, как инфляция и рыночная цена.

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