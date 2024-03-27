Минстрой не повысил стоимость квадратного метра для Петербурга

Минстрой утвердил для регионов среднюю стоимость квадратного метра. В Москве квадратный метр стал дороже на пять тысяч рублей и составил 175,6 тысячи рублей, в Подмосковье он вырос со 146,6 до 154,7 тысячи рублей. Однако в Петербурге цена осталась прежней и составила 97,5, пишет «Парламентская газета».