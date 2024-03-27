Бюджет Омска стал больше на 890 миллионов рублей

Существенные изменения коснулись доходной части бюджета, который пополнился на 890 млн рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство города, улучшение дорожного состояния, обеспечение питания в школах, а также заработных плат работникам культуры.
Крупнейшая дотация в размере 300 млн рублей будет направлена на зарплату работников культуры, а на дорожное строительство и благоустройство выделено по 200 млн рублей.
Поступления от налогов и аренды имущества АО «Водоканал» также принесут в городскую казну дополнительные средства. Общие доходы городского бюджета на 2024 год составят 36,3 млрд рублей при общих расходах в 38 млрд рублей.