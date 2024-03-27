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Бюджет Омска стал больше на 890 миллионов рублей

В Омске 27 марта прошло пленарное заседание Омского городского Совета, где были обсуждены поправки в бюджет на 2024 год.

Существенные изменения коснулись доходной части бюджета, который пополнился на 890 млн рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство города, улучшение дорожного состояния, обеспечение питания в школах, а также заработных плат работникам культуры.

Крупнейшая дотация в размере 300 млн рублей будет направлена на зарплату работников культуры, а на дорожное строительство и благоустройство выделено по 200 млн рублей.

Поступления от налогов и аренды имущества АО «Водоканал» также принесут в городскую казну дополнительные средства. Общие доходы городского бюджета на 2024 год составят 36,3 млрд рублей при общих расходах в 38 млрд рублей.

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