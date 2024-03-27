В Новосибирске экс-директор Степакин рассказал о разорении завода

В Новосибирске бывший директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин рассказал о разорении завода.
Сейчас он находится в СИЗО. Степакину изменили меру пресечения из-за того, что он пользовался мобильным телефоном.
По словам бывшего руководителя, он стал заложником экономической ситуации. Степакина обвиняют в мошенничестве, преднамеренном банкротстве, присвоении или растрате, а также легализации денежных средств.
«Завод жил только за счёт того, что распродавал активы. Вот, например, это — сделка по продаже цехов “Стиллайну” в 2012 году. В 2015 году состоялась продажа ещё одного цеха. Таким образом, завод закрывал свои потребности», — рассказал Степакин изданию Сиб.фм.
Он утверждает, что продлил жизнь предприятия на несколько лет.