В Новосибирске экс-директор Степакин рассказал о разорении завода

«Завод жил только за счёт того, что распродавал активы. Вот, например, это — сделка по продаже цехов “Стиллайну” в 2012 году. В 2015 году состоялась продажа ещё одного цеха. Таким образом, завод закрывал свои потребности», — рассказал Степакин изданию Сиб.фм.