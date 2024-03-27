В Новосибирской области построят 22 новых объекта образования

Так, на улице Авиастроителей, в текущем году планируется ввод новой школы. Ее создают на месте старого учебного заведения № 57, которое было построено более 80 лет назад. В данный момент завершается строительство 4-этажного корпуса, площадь которого составляет более 18 тысяч квадратных метров.