Из Екатеринбурга планируют открыть прямые рейсы в Аланью

«В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург — Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться — добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям, в том числе мы рассматриваем и это будет предметом переговоров — рейсы из Екатеринбурга в Аланью», — рассказал Мальцев.