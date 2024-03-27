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Из Екатеринбурга планируют открыть прямые рейсы в Аланью

Уже в скором времени из Екатеринбурга могут стартовать прямые рейсы до Аланьи (Турция). Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Источник: Reuters

«В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург — Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться — добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям, в том числе мы рассматриваем и это будет предметом переговоров — рейсы из Екатеринбурга в Аланью», — рассказал Мальцев.

Говоря о коллеге, глава УАТ имел в виду помощника президента «Ассоциации Туристических Операторов Аланьи» Шукру Жимрина. Мальцев заверил, что уральские жители проявляют повышенный интерес к странам Центральной Азии, а потому будут рады новым направлениям.

Также ожидается открытие прямого авиасообщения в Таиланд, Вьетнам и Китай.