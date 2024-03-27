В Башкирии из-за серьезного износа закрыли два участка дорог

Напомним, с 1 по 30 апреля в Уфу запретят въезд фурам и другим автомобилям, перевозящим тяжелые грузы. Ограничения, как заявили в мэрии столицы Башкирии, введут для того, чтобы сохранить городские дороги в целости во время весенней распутицы.