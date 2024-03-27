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В Башкирии из-за серьезного износа закрыли два участка дорог

В Башкирии из-за ям, трещин и колеи закрыли две дороги.

Сегодня, 27 марта, в Калтасинском районе Башкирии из-за серьезного износа закрыли два участка дорог. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Из-за образования колеи, трещин, ям и выбоины с 15:00 было введено ограничение движения для грузовиков на дорогах Красный Холм — Старый Орьебаш и Нижний Качмаш — Калегино.

Напомним, с 1 по 30 апреля в Уфу запретят въезд фурам и другим автомобилям, перевозящим тяжелые грузы. Ограничения, как заявили в мэрии столицы Башкирии, введут для того, чтобы сохранить городские дороги в целости во время весенней распутицы.