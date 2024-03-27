В челябинском вузе будут бесплатно готовить спортивных менеджеров

«Планируем сдать комплекс к началу учебного года и начать строительство бассейна, который будет доступен не только студентам, но всем жителям. В ФОКе будет находиться новый факультет, а лекции будут проходить в главном корпусе», — рассказал ректор Сергей Таскаев изданию «КП-Челябинск».
Первые студенты поступят на факультет уже в приемную кампанию этого года. Подобных специальностей в других университетах еще нет.
Ректор уверен, что эти специальности будут востребованы в регионе. Идею поддержали руководители клубов «Трактор», «Динамо-Уралочка», «Динамо-Метар», «Челбаскет» и футбольный клуб «Челябинск».
Руководитель волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов добавил, что благодаря обучению на этом факультете спортсмены, карьера которых скоротечна, смогут остаться в спорте, но уже на другой позиции.
Гендиректор «Трактора» Иван Савин сообщил, что готов подписать соглашение о целевом наборе сотрудников.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что известный футболист Криштиану Роналду встретился с уральским боксером Магомедом Курбановым и пожелал удачи в предстоящем поединке за титул чемпиона мира.