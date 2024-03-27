В челябинском вузе будут бесплатно готовить спортивных менеджеров

«Планируем сдать комплекс к началу учебного года и начать строительство бассейна, который будет доступен не только студентам, но всем жителям. В ФОКе будет находиться новый факультет, а лекции будут проходить в главном корпусе», — рассказал ректор Сергей Таскаев изданию «КП-Челябинск».