С 1 июля семьям Челябинской области планируют увеличить выплату на второго ребёнка

Региональная мера ежемесячной финансовой поддержки семей на вторых рождённых или усыновлённых детей действует с 1 января 2022 года. В начале 2024 года она уже увеличивалась и составила 11 029 рублей.
— Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75% до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребёнка, что составляет 14 706 рублей", — прокомментировала министр социальных отношений области Ирина Буторина.
Однако при оформлении выплаты учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума (в 2024 году составляет 31 128 рублей). Такое пособие можно получать до того, как ребёнку исполнится один год. Подробнее о выплатах можно узнать на сайте Минсоцотношений Челябинской области.
Оформить документы для получения выплаты можно на сайте госуслуг. Также можно обратиться лично в управление социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.
Почти 149 тысяч заявлений на единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка подали жители Челябинской области с начала 2024 года. Однако не все после рассмотрения документов могут его получить.