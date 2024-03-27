С 1 июля семьям Челябинской области планируют увеличить выплату на второго ребёнка

Однако при оформлении выплаты учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума (в 2024 году составляет 31 128 рублей). Такое пособие можно получать до того, как ребёнку исполнится один год. Подробнее о выплатах можно узнать на сайте Минсоцотношений Челябинской области.