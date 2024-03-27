Почти половина жителей московских Кузьминок получит квартиры по реновации

Он встретился с новоселами, переезжающими в жилой комплекс, возведенный в районе Кузьминки по программе реновации.
«В Кузьминках вообще самое большое количество жителей переезжают по реновации — почти половина. Так что Кузьминки станут самым современным районом в Москве… Сегодня мы собираемся вместе с этим домом сдавать детские площадки, благоустраивать их», — сказал Собянин.
По его словам, в Кузьминках есть замечательный парк, который по просьбам жителей также благоустроят. С этого года специалисты приступят к работе. «И это будет первоклассный городской парк», — подчеркнул мэр.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в Кузьминках предстоит расселить 287 домов — больше, чем в любом другом районе города. В новые квартиры должны переехать свыше 64 тыс. человек. Новый пятисекционный жилой комплекс по адресу: Волгоградский проспект, д. 138, корп.4 был построен по индивидуальному проекту. Фасады выполнены из трехслойных железобетонных панелей, облицованных кирпичной плиткой.
В новостройке имеется 357 квартир, в том числе 72 однокомнатные, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 20,9 тыс. кв. м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Две двухкомнатные квартиры оборудованы для проживания инвалидов-колясочников. Для жильцов построен подземный паркинг на 99 машиномест.