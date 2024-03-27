Цены на путевки из Екатеринбурга за рубеж и по России снова вырастут

Весной и летом 2024 года стоимость путевок на российские и зарубежные курорты для уральцев увеличится на 10−15%. Рост будет только инфляционным; взрывного роста цен, как в позапрошлом году, не ожидается. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
В эконом-сегменте активно развивается региональный отдых. Он популярен в основном у пенсионеров и молодежи. Также эксперты отмечают, что и в Свердловской области отдых в этом году заметно подорожал.
— Все активные виды путешествий, разнообразные трекинги и пешеходные походы, стали в два раза популярнее, — рассказал Юрий Барзыкин.
Тем, кто не хочет переплачивать за летний отпуск, стоит забронировать тур уже сейчас. Бронирование туров заранее помогает сэкономить около 30% от стоимости.
Также эксперты советуют заранее бронировать авиабилеты и не выезжать в пиковые даты. Сэкономить можно, обратив внимание на недорогие отели с достойными сервисом и пользуясь общими пляжами и прогулочными зонами.
Уральцам рекомендуют воспользоваться железнодорожными и автобусными поездками, а также субсидированными авиабилетами. Льготы могут получить молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и многодетные семьи.