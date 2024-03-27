Цены на путевки из Екатеринбурга за рубеж и по России снова вырастут

Весной и летом 2024 года стоимость путевок на российские и зарубежные курорты для уральцев увеличится на 10−15%. Рост будет только инфляционным; взрывного роста цен, как в позапрошлом году, не ожидается. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.