В Молдавии опровергли слухи о нехватке сырья для производства масла

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что в стране достаточно запасов сырья для производства подсолнечного масла, однако представители министерства готовы обсудить проблемы, с которыми якобы сталкиваются как производители, так и переработчики семян.
Крупнейший производитель растительного масла в Молдавии предприятие Floarea Soarelui сообщило во вторник, что приостанавливает работу из-за проблем с закупкой сырья на местном рынке и невозможности его импорта.
«Сегодня запасы семян подсолнечника в Молдавии составляют около 350 тысяч тонн, поэтому любые заявления об отсутствии запасов — это спекуляция… В целях защиты производителей зерна и содействия созданию полной цепочки добавленной стоимости был продлен срок лицензирования импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника, что является инструментом сбалансирования искаженного положения на рынке», — написал Боля на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, министерство готово предоставить площадку для диалога между производителями зерна и переработчиками. Первая рабочая встреча запланирована на понедельник, 1 апреля.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 26 марта приняла решение продлить на три месяца ограничение на импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. Он будет разрешен только на основании лицензии, которую выдает минсельхоз.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.