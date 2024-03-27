В Молдавии опровергли слухи о нехватке сырья для производства масла

«Сегодня запасы семян подсолнечника в Молдавии составляют около 350 тысяч тонн, поэтому любые заявления об отсутствии запасов — это спекуляция… В целях защиты производителей зерна и содействия созданию полной цепочки добавленной стоимости был продлен срок лицензирования импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника, что является инструментом сбалансирования искаженного положения на рынке», — написал Боля на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).