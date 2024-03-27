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Проблемный ЖК «Лампо» в Мурино разрешили ввести в эксплуатацию

Ключи от квартир в трех корпусах ЖК «Лампо» получат более 500 дольщиков.

Источник: Комсомольская правда

Проблемный жилой комплекс «Лампо» в Мурино наконец-то сможет принять жильцов. Они годами ждали ключи от своих квартир, и вот Госстройнадзор выдал разрешение на ввод трех корпусов ЖК. Всего к заселению готовятся более 500 дольщиков. Ключи им начнут выдавать в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

— Жилой комплекс готов к заселению, с чем поздравляю строителей и дольщиков, которые годами ждали ключи от недобросовестного застройщика.

сказал Евгений Барановский
зампредседателя правительства региона

Кстати, это первый дом в стране, строительство которого передали новому застройщику через механизм эскроу. На его территории обустроили двор с детскими и спортивными площадками, тренажерными и зонами отдыха. А в парадных предусмотрели места для хранения велосипедов и колясок.

недвижимость