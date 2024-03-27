Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Wildberries рассказали о результатах проверки МВД склада в Электростали

Полиция закончила проверку документов мигрантов на складе Wildberries в подмосковной Электростали, сообщила РБК пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

Вопросы у полицейских возникли почти к 40 работникам склада.

«38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Все остальные уже вернулись к своей деятельности», — сообщили в Wildberries, добавив, что склад работает в штатном режиме.

О том, что на склад Wildberries в Электростали приехала полиция, компания рассказала днем 27 марта. Полицейские решили провести проверку «в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов».

На этот же склад силовики приезжали с проверкой соблюдения миграционного режима в ноябре 2023 года.