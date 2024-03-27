Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани на празднование Дня Победы потратят более 41 миллиона рублей

Основные мероприятия пройдут на площади Тысячелетия.

Источник: Комсомольская правда

Исполком Казани на организацию и проведение Дня Победы планирует направить 41,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Основные события 9 мая пройдут на площади Тысячелетия. Жителей и гостей города ждет парад и многочасовая концертная программа. Мемориальные мероприятия проведут на Архангельском и Арском кладбищах.

В парке Победы будет организована церемония возложения цветов. Здесь же и в Казанском Кремле пройдет концерт. Вечером запланирован запуск праздничного салюта.

Напомним, в апреле 2024 года жителей Татарстана ждет дополнительный выходной.

праздники