В Казани на празднование Дня Победы потратят более 41 миллиона рублей

Исполком Казани на организацию и проведение Дня Победы планирует направить 41,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Основные события 9 мая пройдут на площади Тысячелетия. Жителей и гостей города ждет парад и многочасовая концертная программа. Мемориальные мероприятия проведут на Архангельском и Арском кладбищах.
В парке Победы будет организована церемония возложения цветов. Здесь же и в Казанском Кремле пройдет концерт. Вечером запланирован запуск праздничного салюта.
Напомним, в апреле 2024 года жителей Татарстана ждет дополнительный выходной.