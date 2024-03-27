Тарифы на зарядку электромобилей повысятся с 1 апреля

Стоимость услуги за 1 кВт.ч составит Br0,43 (медленная зарядка) и Br0,56 (быстрая зарядка).
В компании отметили, что в последний раз сеть зарядных станций Malanka меняла тарифы на зарядку еще в октябре 2022 года — с тех пор цены на услугу удерживались на максимально низком уровне. За это время стоимость электроэнергии, которую предоставляет РУП «Белэнерго» для зарядных станций, выросла уже дважды (в начале 2023 и 2024 годов) — в общей сложности она увеличилась на 16%
Несмотря на изменение тарифов, электромобиль все также выгоден, как и раньше: стоимость зарядки по-прежнему ниже заправки традиционным топливом. Кроме того, Malanka предлагает скидочную систему для юридических лиц (экономия до 15% в зависимости от объема потребления) или ежемесячную программу лояльности — для физических.