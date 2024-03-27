Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на зарядку электромобилей повысятся с 1 апреля

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Malanka с 1 апреля повысит тарифы на услуги по зарядке электромобильного транспорта, сообщили БЕЛТА в ПО «Белоруснефть».

Стоимость услуги за 1 кВт.ч составит Br0,43 (медленная зарядка) и Br0,56 (быстрая зарядка).

В компании отметили, что в последний раз сеть зарядных станций Malanka меняла тарифы на зарядку еще в октябре 2022 года — с тех пор цены на услугу удерживались на максимально низком уровне. За это время стоимость электроэнергии, которую предоставляет РУП «Белэнерго» для зарядных станций, выросла уже дважды (в начале 2023 и 2024 годов) — в общей сложности она увеличилась на 16%

Несмотря на изменение тарифов, электромобиль все также выгоден, как и раньше: стоимость зарядки по-прежнему ниже заправки традиционным топливом. Кроме того, Malanka предлагает скидочную систему для юридических лиц (экономия до 15% в зависимости от объема потребления) или ежемесячную программу лояльности — для физических.