Тарифы на зарядку электромобилей повысятся с 1 апреля

В компании отметили, что в последний раз сеть зарядных станций Malanka меняла тарифы на зарядку еще в октябре 2022 года — с тех пор цены на услугу удерживались на максимально низком уровне. За это время стоимость электроэнергии, которую предоставляет РУП «Белэнерго» для зарядных станций, выросла уже дважды (в начале 2023 и 2024 годов) — в общей сложности она увеличилась на 16%