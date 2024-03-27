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Из Ташкента в Ферганскую долину начнут курсировать маршрутки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Между Ташкентом и городами Ферганской долины запустят маршрутное сообщение через перевал Камчик, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Уже известны три новых направления:

  • Ташкент — Наманган — Ташкент.
  • Ташкент — Фергана — Ташкент.
  • Ташкент — Андижан — Ташкент.

Для безопасности пассажиров микроавтобусы будут курсировать только в дневное время в период с 1 апреля по 1 ноября.

Для запуска межрегионального маршрутного движения между Ташкентом и городами Ферганской долины Минтранс отберет частных перевозчиков по тендеру.

К микроавтобусам и их водителям предъявлен ряд требований. В частности, машина должна иметь до четырнадцати сидячих мест, она должна быть произведена не более трех лет назад. В ней должны быть установлены навигатор и тахограф, устройства тормоза-замедлителя (горный тормоз) и не должно быть газобаллонного оборудования.

На маршрут пустят водителей со стажем не менее 7 лет, имеющих лицензию на осуществление пассажирских перевозок.

Напомним, что накануне президент поручил для развития внутреннего туризма открыть железнодорожное сообщение, связывающее Наманган с Бухарой и Самаркандом, а также ежедневные автобусные экспресс-рейсы «Наманган — Пап — Чадак».