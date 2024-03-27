Из Ташкента в Ферганскую долину начнут курсировать маршрутки

К микроавтобусам и их водителям предъявлен ряд требований. В частности, машина должна иметь до четырнадцати сидячих мест, она должна быть произведена не более трех лет назад. В ней должны быть установлены навигатор и тахограф, устройства тормоза-замедлителя (горный тормоз) и не должно быть газобаллонного оборудования.