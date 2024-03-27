Из Ташкента в Ферганскую долину начнут курсировать маршрутки

Уже известны три новых направления:
- Ташкент — Наманган — Ташкент.
- Ташкент — Фергана — Ташкент.
- Ташкент — Андижан — Ташкент.
Для безопасности пассажиров микроавтобусы будут курсировать только в дневное время в период с 1 апреля по 1 ноября.
Для запуска межрегионального маршрутного движения между Ташкентом и городами Ферганской долины Минтранс отберет частных перевозчиков по тендеру.
К микроавтобусам и их водителям предъявлен ряд требований. В частности, машина должна иметь до четырнадцати сидячих мест, она должна быть произведена не более трех лет назад. В ней должны быть установлены навигатор и тахограф, устройства тормоза-замедлителя (горный тормоз) и не должно быть газобаллонного оборудования.
На маршрут пустят водителей со стажем не менее 7 лет, имеющих лицензию на осуществление пассажирских перевозок.
Напомним, что накануне президент поручил для развития внутреннего туризма открыть железнодорожное сообщение, связывающее Наманган с Бухарой и Самаркандом, а также ежедневные автобусные экспресс-рейсы «Наманган — Пап — Чадак».